Суд смягчил меру наказания блогеру Елене Блиновской

Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской, смягчив наказание с 5 до 4,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Окончательно назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев», — заявила судья.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

13 октября Блиновская подала апелляцию на приговор, в которой попросила об отсрочке от исполнения наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет. В документе говорится, что блогер «полностью раскаялась в содеянном», а ее дальнейшая изоляция от общества негативно повлияет на состояние ее детей.

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.