СМИ сообщили о росте долга блогера Портнягина перед налоговой

Долг блогера Дмитрия Портнягина перед налоговой растет почти на 2 млн рублей каждую неделю. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, за последние две недели сумма задолженности Портнягина перед Федеральной налоговой службой увеличилась на 3,3 млн рублей и теперь составляет около 803 млн рублей.

В конце сентября стало известно, что блогеру внезапно начислили почти 800 млн рублей налогов.

Портнягин, известный под псевдонимом Трансформатор, обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму. Его жена Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. Также подозреваемые перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

