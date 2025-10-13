На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова рассказала о диалоге с Киевом об остающихся в Сумах курянах

Москалькова: Украина не называет точную дату возвращения 13 курян в РФ
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия находится в постоянном контакте с украинской стороной по поводу возвращения остающихся в Сумах 13 жителей Курской области, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день <...>13 курских жителей <...> остаются удерживаемыми украинской стороной. Диалог постоянно ведется у меня с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины», — сказала омбудсмен.

По ее словам, Киев не отказывается возвращать курян, однако точную дату этого события стороны пока не согласовали.

2 октября Украина вернула России десять гражданских лиц, которые попали в Сумскую область в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Обмен мог состояться 26 сентября, однако, по словам Москальковой, сорвался.

Омбудсмен также рассказывала, что у курян, которые продолжают находиться на Украине, все «более-менее благополучно»: у них есть одежда, питание и медикаменты.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами