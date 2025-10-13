Москалькова рассказала о диалоге с Киевом об остающихся в Сумах курянах

Москалькова: Украина не называет точную дату возвращения 13 курян в РФ

Россия находится в постоянном контакте с украинской стороной по поводу возвращения остающихся в Сумах 13 жителей Курской области, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день <...>13 курских жителей <...> остаются удерживаемыми украинской стороной. Диалог постоянно ведется у меня с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины», — сказала омбудсмен.

По ее словам, Киев не отказывается возвращать курян, однако точную дату этого события стороны пока не согласовали.

2 октября Украина вернула России десять гражданских лиц, которые попали в Сумскую область в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Обмен мог состояться 26 сентября, однако, по словам Москальковой, сорвался.

Омбудсмен также рассказывала, что у курян, которые продолжают находиться на Украине, все «более-менее благополучно»: у них есть одежда, питание и медикаменты.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.