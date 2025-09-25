Москалькова рассказала о срыве возвращения жителей Курской области на родину

Жители Курской области, которые в настоящее время находятся на Украине, не вернутся на родину в ближайшее время, поскольку операция по обмену сорвалась, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я должна была завтра поехать на границу в Беларусь принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось», — сказала омбудсмен.

17 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на паузе, однако это не значит, что они не будут продолжены.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, РФ вернула домой восьмерых жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины с февраля.

Помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что обменный фонд Украины приближается к нулю. При этом у РФ есть еще тысячи пленных ВСУ, добавил Мединский.

Ранее Зеленский сообщил, что готовится новый обмен военнопленными с Россией.