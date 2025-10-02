Украина вернула России еще десять человек

Москалькова: еще десять жителей Курской области из Сум возвращены в Россию

Еще десять гражданских лиц, которые попали в Сумскую область в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, возвращаются на родину. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Еще десять курян, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию», — поделился омбудсмен.

2 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена.

Также в Минобороны заявили, что российская сторона вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины.

По информации ведомства, сейчас возвращенные военнослужащие ВС РФ и гражданские лица находятся в Белоруссии, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Ранее Зеленский сообщил о желании забрать 1000 военнопленных с территории РФ.