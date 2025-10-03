На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН заявили о пытках людей в украинском плену

ООН: власти Украины подвергают пленных пыткам и сексуальному насилию
Минобороны России

Киевские власти подвергают пыткам и сексуальному насилию лиц, задержанных в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет ТАСС.

О случаях жестокого обращения с пленными он заявил, выступая на 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Мы также зафиксировали случаи пыток и жестокого обращения украинских властей с задержанными, связанными с конфликтом, включая случаи сексуального насилия», — сказал он.

Тюрк призывал Украину соблюдать обязательства в области международного права в плане обращения с задержанными.

2 октября в министерстве обороны РФ заявили, что РФ вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в ведомстве рассказали, что российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.

Ранее бойцы элитного подразделения ВСУ сдались в плен в районе Красноармейска.

