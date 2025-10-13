На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Крымском полуострове произошли задержки поездов после ЧП в Феодосии

После возгорания в Феодосии на Крымском полуострове сбились графики поездов
true
true
true
close
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

На Крымском полуострове в понедельник отмечаются задержки поездов. Об этом сообщили ТАСС в Южной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, сбои в движении связаны с инцидентом, произошедшим в Феодосии. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и пообещала принять меры в случае их нарушения. Для обращений граждан работает дежурный телефон горячей линии.

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В ночь на 13 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, атаки фиксировались с 23:00 до 7:00 мск. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Крыма — 40 беспилотных аппаратов. Кроме того, а 19 — над Черным морем.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

