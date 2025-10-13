За ночь над Россией сбили более сотни украинских дронов

В ночь на 13 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, атаки фиксировались с 23:00 до 7:00 мск. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Крыма — 40 беспилотных аппаратов. Кроме того, 26 беспилотников сбили в Астраханской области, 19 — над Черным морем, 14 — в Ростовской области, два — над Азовским морем, по одному — в Белгородской области и Калмыкии.

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Днем 12 октября российские средства ПВО за два часа уничтожили над Крымом пять беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.