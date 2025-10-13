На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ГД указали на возможные проблемы на Украине из-за суровой зимы

Депутат Водолацкий: теплосети на Украине зимой могут выйти из строя
true
true
true
close
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что тепловые сети на Украине зимой могут выйти из строя, что приведет к коллапсу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, в случае сильных морозов половина страны может остаться без отопления из-за повреждений инфраструктуры.

«Если будет суровая зима, то половина Украины замерзнет, и вся инфраструктура — тепловые сети, котельные — выйдут из строя. Это будет коллапс. Помощь Евросоюза будет минимальная, потому что те перетоки, которые они делают сегодня, они тоже [идут] в ущерб своим же странам», — поделился Водолацкий.

Накануне мМэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов призвал в своем Telegram-канале отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране.

По словам чиновника, решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления в соответствии с установленными нормативами. Согласно им, подача тепла в жилые дома начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней не превышает +8°C.

Ранее во Львове отложили начало отопительного сезона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами