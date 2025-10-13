В ГД указали на возможные проблемы на Украине из-за суровой зимы

Депутат Водолацкий: теплосети на Украине зимой могут выйти из строя

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что тепловые сети на Украине зимой могут выйти из строя, что приведет к коллапсу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, в случае сильных морозов половина страны может остаться без отопления из-за повреждений инфраструктуры.

«Если будет суровая зима, то половина Украины замерзнет, и вся инфраструктура — тепловые сети, котельные — выйдут из строя. Это будет коллапс. Помощь Евросоюза будет минимальная, потому что те перетоки, которые они делают сегодня, они тоже [идут] в ущерб своим же странам», — поделился Водолацкий.

Накануне мМэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов призвал в своем Telegram-канале отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране.

По словам чиновника, решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления в соответствии с установленными нормативами. Согласно им, подача тепла в жилые дома начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней не превышает +8°C.

Ранее во Львове отложили начало отопительного сезона.