Во Львове отложили начало отопительного сезона

Мэр Садовой сообщил, что начало отопительного сезона во Львове откладывается
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Во Львове на западе Украины отложили начало отопительного сезона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

«Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление», — уточнил он.

Садовой рассказал, что Львову не хватает газа для нормального прохождения отопительного сезона в текущем месяце.

«У нас на октябрь месяц лимит газа — восемь миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет на сегодняшний день», — подчеркнул мэр.

По его словам, в данный момент городские власти обеспечивают теплом только детские сады, школы и больницы.

При этом Садовой призвал местных жителей позаботиться о себе — организовать альтернативные источники тепла и помочь тем, кто сам не справится.

Незадолго до этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев, которые живут в крупных городах страны, особенно в столице, переехать в зимой, потому что на Украине может быть полный блэкаут.

По ее словам, Киев является стратегической и символической целью, и существует вероятность, что его «посадят полностью». Безуглая пояснила, что под «полностью» подразумевает «тьму без канализации, водоснабжения среди зимы».

Ранее на Украине заявили об одной из самых крупных атак на Львов.

