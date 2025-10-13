В горах Краснодарского края застряли туристы с детьми

Восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края из-за поднявшегося уровня воды в реке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, в группе туристов есть дети 10 и 13 лет. 7 октября они отправились в поход по Кубани.

«Выбрали маршрут: пихтовая поляна, лагерь холодный и метеостанция «Джуга». Самый ближайший крупный населенный пункт — это Красная поляна в Сочи», - говорится в сообщении.

Туристы перенаправили снаряжение и спальники через реку Уруштен на лошадях. Позже вода в реке сильно поднялась и людей стало переправлять небезопасно. В результате они соорудили лагерь и стали ждать спасателей.

В настоящее время они не могут вернуться на маршрут, ночуют в самодельном убежище и двое из них уже получили переохлаждение. Тур в горы должен был продлиться с 7 по 12 октября, протяженность маршрута — 75 км, самая высокая точка — 3540 м.

13 октября Telegram-канал Mash сообщал, что в Краснодарском крае туристка упала с горы Колдун. Девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.

Как сообщает Mash, пострадавшая смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее при помощи альпинистского снаряжения. Девушку довезли до скорой и передали врачам.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.