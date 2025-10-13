Туристка упала со скалы в Краснодарском крае

Туристка упала со скалы под Новороссийском. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.

Как сообщает Mash, пострадавшая смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее при помощи альпинистского снаряжения. Девушку довезли до скорой и передали врачам.

В начале октября почти тысяча туристов и местных жителей оказались заблокированы на восточном склоне горы Эверест со стороны Тибета на высоте более 4900 м из-за снежной бури. Большинство скалолазов находились на высоте 5200–5800 м — рядом с ледником Ронгбук и вдоль трассы от базового тибетского лагеря к Северному Колу.

В августе 79-летняя женщина из Таиланда заблудилась в лесу и упала со скалы. Спустя трое суток ее нашли живой под деревом. Она была сильно уставшей, но оставалась в сознании. Местные жители утверждают, что женщине повезло, так как четыре года назад в этом же лесу пропала другая пенсионерка, которая упала с той же скалы и разбилась.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.