На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристка упала со скалы в Краснодарском крае

Kub Mash: туристка упала с горы Колдун под Новороссийском
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Туристка упала со скалы под Новороссийском. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Спасатели спускали ее с 70-метровой высоты.

Как сообщает Mash, пострадавшая смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее при помощи альпинистского снаряжения. Девушку довезли до скорой и передали врачам.

В начале октября почти тысяча туристов и местных жителей оказались заблокированы на восточном склоне горы Эверест со стороны Тибета на высоте более 4900 м из-за снежной бури. Большинство скалолазов находились на высоте 5200–5800 м — рядом с ледником Ронгбук и вдоль трассы от базового тибетского лагеря к Северному Колу.

В августе 79-летняя женщина из Таиланда заблудилась в лесу и упала со скалы. Спустя трое суток ее нашли живой под деревом. Она была сильно уставшей, но оставалась в сознании. Местные жители утверждают, что женщине повезло, так как четыре года назад в этом же лесу пропала другая пенсионерка, которая упала с той же скалы и разбилась.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами