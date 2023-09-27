Женщина выжила после падения с 50-метровой скалы

Иностранная туристка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы во время селфи. Об этом сообщает ABC News.

22-летняя девушка поднялась на крутой склон мыса Вуламай вместе с друзьями, компания наслаждалась видами и делала снимки. В какой-то момент туристка решила сделать селфи на краю обрыва, не удержалась и упала с высоты более 50 метров.

Друзья девушки смогли спуститься по склону и вызвать экстренные службы, путешественница выжила, ее госпитализировали с многочисленными переломами. Местные власти просят туристов не сходить с проверенных троп и не рисковать жизнью ради красивых фото.

Ранее девушка сорвалась со скалы в водопад, пытаясь сделать фото в Сочи.