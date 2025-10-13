На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фура с грузинским вином перевернулась в регионе России

SHOT: в Ставропольском крае перевернулась фура с грузинским вином
true
true
true
close
Depositphotos

В Ставропольском крае перевернулась фура, которая перевозила грузинское вино. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, грузовик, загруженный коробками с грузинским вином, попал в жесткую аварию в Железноводске. Кузов транспортного средства разлетелся на части, десятки коробок с алкоголем вывалились на дорогу.

Местные власти призвали жителей не мародерствовать и оставить спиртное на месте. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В июне в Казани перевернулась фура с пивом. В результате ДТП бутылки с алкоголем разлетелись по проезжей части.

В том же месяце в Наро-Фоминском районе Подмосковья опрокинулась фура с водкой. Водители стали выходить на дорогу и собирать бутылки.

В апреле в Санкт-Петербурге на КАД столкнулись легковой автомобиль и фура, перевозившая пиво. Напиток вылился на проезжую часть.

Ранее фура с алкоголем сгорела после лобового столкновения с зерновозом в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами