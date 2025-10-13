Фура с грузинским вином перевернулась в регионе России

В Ставропольском крае перевернулась фура, которая перевозила грузинское вино. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным журналистов, грузовик, загруженный коробками с грузинским вином, попал в жесткую аварию в Железноводске. Кузов транспортного средства разлетелся на части, десятки коробок с алкоголем вывалились на дорогу.
Местные власти призвали жителей не мародерствовать и оставить спиртное на месте. Экстренные службы работают на месте происшествия.
В июне в Казани перевернулась фура с пивом. В результате ДТП бутылки с алкоголем разлетелись по проезжей части.
В том же месяце в Наро-Фоминском районе Подмосковья опрокинулась фура с водкой. Водители стали выходить на дорогу и собирать бутылки.
В апреле в Санкт-Петербурге на КАД столкнулись легковой автомобиль и фура, перевозившая пиво. Напиток вылился на проезжую часть.
Ранее фура с алкоголем сгорела после лобового столкновения с зерновозом в Краснодарском крае.