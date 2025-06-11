«Все собирают бутылки»: фура с водкой опрокинулась в Подмосковье

Фура с водкой перевернулась на ЦКАД, россияне стали собирать бутылки

В Подмосковье перевернулась фура с водкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Фура с водкой перевернулась в Наро-Фоминском районе Подмосковья. На ЦКАД пробка. Это пока все новости, выезжаем на место (полным составом)», — говорится в публикации.

Отмечается, что водители стали выходить на дорогу и собирать бутылки.

До этого в подмосковном Троицком произошла «эпичная» авария с участием фургона и такси на Калужском шоссе.

«ДТП произошло рядом с пешеходным переходом: по всей видимости, таксист резко затормозил и «поднырнул» под днище фургона, что привело к этим эпичным кадрам. Кстати, от удара повредился топливный бак фургона», — говорится в публикации Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Ранее МКАД парализовало из-за ДТП с мотоциклом.