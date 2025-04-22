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Большая пивная лужа появилась на КАД после ДТП с фурой

В Петербурге на КАД пиво разлетелось по дороге после ДТП с фурой

В Санкт-Петербурге на КАД столкнулись легковой автомобиль и фура, перевозившая пиво. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Авария произошла на 47-м километре внутреннего кольца. От удара полуприцеп фуры «порвало», и на асфальт вывалились банки с пивом, многие из них полопались», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на дороге стоит фура, вокруг которой лежат упакованные банки с пивом. На записи также видно, что напиток вылился на проезжую часть. По информации источника, «фура и пиво» затруднили движение на трех полосах дороги.

Также сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Подольске несколько машин сгорели на парковке из-за непотушенного мангала. На кадрах видно, как горят автомобили и трава. На место возгорания прибыли спасатели, которые ликвидировали огонь. По словам местных жителей, автомобили сгорели за десять минут еще до приезда пожарных.

Ранее в Башкирии мотоциклист устроил битву с гаишниками.

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