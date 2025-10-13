На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме посетовали на оригиналов, выбирающих змей в качестве подарков

Депутат Бурматов: в год Змеи выросло число инцидентов со змеями
true
true
true
close
Belian Studio/Shutterstock/FOTODOM

Количество инцидентов со змеями возросло после того, как эти животные стали символом 2025 года по восточному календарю. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что в декабре прошлого года спрос за змей резко вырос приблизительно в 10 раз. Продавцы заявили о буме из-за того, что люди стали приобретать их в качестве подарков.

По словам депутата, «недели не обходится без новостей, что кто-то куда-то заполз, кого-то напугал» или на кого-то напал. Он считает сложившуюся ситуацию результатом «абсолютно бездумных действий» тех, кто стремился сделать оригинальный подарок.

«Это не хомячок, не декоративная мышка. Это очень привередливый питомец. Мало кто готов квалифицированно их содержать, квалифицированно за ними ухаживать, элементарно их нормально кормить даже», — подчеркнул Бурматов.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которых запрещено держать дома. В список в том числе попали змеи (например, кобры и питоны), черепахи, тигровы, львы, гиены, различные приматы, ядовитые пауки, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, электрические угри, акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м.

Ранее россиянам посоветовали учитывать характер змеи перед покупкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами