В Госдуме посетовали на оригиналов, выбирающих змей в качестве подарков

Количество инцидентов со змеями возросло после того, как эти животные стали символом 2025 года по восточному календарю. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что в декабре прошлого года спрос за змей резко вырос приблизительно в 10 раз. Продавцы заявили о буме из-за того, что люди стали приобретать их в качестве подарков.

По словам депутата, «недели не обходится без новостей, что кто-то куда-то заполз, кого-то напугал» или на кого-то напал. Он считает сложившуюся ситуацию результатом «абсолютно бездумных действий» тех, кто стремился сделать оригинальный подарок.

«Это не хомячок, не декоративная мышка. Это очень привередливый питомец. Мало кто готов квалифицированно их содержать, квалифицированно за ними ухаживать, элементарно их нормально кормить даже», — подчеркнул Бурматов.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которых запрещено держать дома. В список в том числе попали змеи (например, кобры и питоны), черепахи, тигровы, львы, гиены, различные приматы, ядовитые пауки, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, электрические угри, акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м.

Ранее россиянам посоветовали учитывать характер змеи перед покупкой.