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Россиянам рассказали, что учесть перед покупкой живой змеи

Специалист Летягина: живую змею нужно выбирать по характеру
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Global Look Press

Перед покупкой живой змеи в качестве домашнего питомца важно оценивать ее размер, расцветку и характер. Об этом kp.ru рассказала директор уголка экзотики «Ахатинка» Евгения Летягина, комментируя выросший спрос на змей в России.

«Да-да, у каждой змеи характер свой. Небольшие змеи обычно держатся сами по себе. Ковровые питоны считаются агрессивными, но те, которых разводим мы, достаточно человекоориентированы. Самые спокойные — тигровые питоны, но они чуть поменьше сородичей по размеру», — уточнила эксперт.

При этом она напомнила, что ветобслуживание таких питомцев будет дорогим. Так, например, стандартный медосмотр можно пройти за 6-12 тыс. рублей. Помимо этого, им нужно создать подходящие условия, купить террариум, напомнила Летягина. Однако содержание змеи, по ее словам, несложное, нужно покупать только около четырех-шести мышек или цыплят в месяц.

Ветеринарный врач-герпетолог Мария Бойцова до этого говорила, что животных, в том числе змей, не стоит дарить на Новый год ни взрослым, ни детям, потому что они могут быть к этому не готовы. По ее словам, к появлению любого животного важно подготовиться и обеспечить ему нужные условия для содержания. Так, например, некоторым змеям нужна влага, другим — песок.

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