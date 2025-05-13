Никакой экзотики: россиянам запретили держать дома медведей, слонов и тигров

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В перечень вошел 121 вид: от тигров и кобр до пингвинов и электрических угрей. Запрет не распространяется на зоопарки и организации с лицензией, однако юристы указывают на пробелы в законодательстве: за нарушение пока не предусмотрено четких наказаний, из-за чего граждане продолжают содержать диких животных в квартирах.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил обновленный список животных, содержание которых в домашних условиях запрещено. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошел 121 вид животных, представляющих опасность для человека или вызывающих трудности при содержании в неволе. Под ограничения попали как дикие млекопитающие, так и ряд рептилий, птиц, амфибий, рыб и паукообразных.

Среди запрещенных к содержанию млекопитающих — крупные хищники вроде тигров, львов и леопардов, а также слоны, носороги, бегемоты, гиены и представители приматов. Под запрет также попали волки, медведи, лисицы и дикобразы.

Запрещено держать в квартирах и домах крокодилов, ядовитых змей, включая кобр и мамб, а также крупных удавов и питонов. В список попали ящерицы, такие как комодские вараны, и черепахи с длиной панциря более 30 см. Также под запрет попали аквариумные обитатели, включая акул, мурен, скатов, электрических угрей и морских млекопитающих — китов, ламантинов, моржей и тюленей.

Кроме того, дома будет нельзя держать пингвинов, страусов, журавлей, фламинго и филинов. Ограничение также распространяется на ядовитых пауков, в том числе черную вдову, скорпионов и ряд тропических древесных лягушек.

В то же время документ предусматривает исключения. Ограничения не касаются профессиональных учреждений: зоопарков, цирков, океанариумов, дельфинариев и других организаций, имеющих лицензию на содержание подобных животных.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года .

Предыдущая версия списка действовала с января 2020-го, перечень включал более 100 видов животных, в том числе крупных хищников, ядовитых змей, опасных паукообразных и морских млекопитающих.

Без ответственности

Несмотря на существующие ограничения, в России регулярно фиксируются случаи содержания экзотических животных в домашних условиях. Нередко таких питомцев заводят для производства контента в соцсетях.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал РИА Новости, что это связано с отсутствием четко прописанных взысканий и наказаний за нарушение запрета.

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«Максимум, что позволяет законодательство — это конфисковать диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом», — подчеркнул юрист.

По словам Хаминского, юридическая ответственность за незаконное содержание таких животных пока не установлена, что создает ощущение безнаказанности среди владельцев. Кроме того, если экзотический питомец напал на человека, то в отношении владельца возбудят уголовное дело, но форму вины определят как неосторожность. Как пояснил эксперт, это означает, что даже в случае летального исхода «максимальное наказание для виновного ограничится двумя годами лишения свободы».

В 2022 году в Госдуме сообщили о намерении ввести в КоАП положения об административной ответственности за нарушение правил содержания экзотических животных. Предлагалось установить штрафы до 150 тыс. рублей для физических лиц, содержащих запрещенных животных без соответствующих разрешений.