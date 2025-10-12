На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье пошел первый снег

В Подмосковье пошел первый снег. Видео публикует Telegram-канал «Осторожно новости».

В посте уточняется, что кадры предоставили жители Подольска.

По информации Гидрометцентра, в столице и Московской области ночью и утром понедельника будет действовать желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, а в отдельных районах выпадет мокрый снег.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в Москве ожидается холодная и ненастная погода. 13 октября столица может получить около трети месячной нормы осадков. Их количество составит 17–22 мм, а в отдельных районах может достигнуть 22–27 мм при октябрьской норме 70 мм. Вся неделя в столице будет дождливой, а на небе появятся мокрые «белые мухи». Синоптик порекомендовал москвичам тепло одеваться и брать с собой зонты.

Ранее россиян предупредили о приближении более холодной зимы, чем в прошлом году.

