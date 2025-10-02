На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о приближении более холодной зимы, чем в прошлом году

В Гидрометцентре прогнозируют в России более холодную зиму, чем предыдущая
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Будущая зима на большей части России будет холоднее, чем предыдущая. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что почти во всей стране температура декабря ожидается ниже, чем в 2024 году.

«На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры.

В Гидрометцентре ожидают, что ноябрь будет холоднее прошлогоднего на севере Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе и в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. А более холодный февраль прогнозируется на западе Якутии и в северной половине Красноярского края. Зато в марте на большей части российской территории среднемесячная температура должна превысить норму.

В начале этого года Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus заявила, что 2024-й стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Средняя глобальная температура на планете впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C.

А в России прошлый декабрь стал самым теплым в истории за все время инструментальных наблюдений. Рекордное тепло наблюдалось в Магаданской области, на Чукотке, севере Якутии и в регионах Сибири.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

