В начале недели в Москве ожидается холодная и ненастная погода

В понедельник, 13 октября, Москва может получить около трети месячной нормы осадков, местами ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на город обрушится центр циклона, будет пасмурно и дождливо. По прогнозу, количество осадков составит 17–22 мм, в отдельных районах может достигнуть 22–27 мм при октябрьской норме 70 мм.

Ночью температура воздуха снизится до +3…+5°C, днем ожидается +4…+6°C. По словам синоптика, вся неделя в столице будет холодной и дождливой, а на небе появятся мокрые «белые мухи». Он порекомендовал москвичам тепло одеваться и брать с собой зонты.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие годы в России могут быть аномально холодные зимы.

Он добавил, что в 2024 году в Москве был очень холодный январь, температура опускалась до -20... -25°C. При этом в 2025 году был аномально теплый январь.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег.