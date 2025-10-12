Появились новые подробности в деле депутата-прогульщика Напсо

Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, который был лишен мандата за прогулы заседаний, незаконно завладел несколькими земельными участками под Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с решением суда об обращении имущества политика в собственность РФ.

В документе говорится, что Напсо смог получить в собственность и построить на земельных участках недвижимость благодаря приятельским отношениям с судьями Лазаревского районного суда Сочи. Уточняется, что данные данные территории находились в федеральной и муниципальной собственности.

По словам другого свидетеля, экс-депутат, в частности, незаконно завладел несколькими зданиями на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом ему сотрудники администрации города и судебные приставы, уточняет ТАСС.

Суд в Сочи ранее передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким.

В апреле Юрия Напсо досрочно лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе Госдумы. Претензии к нему возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата.

Ранее Напсо опроверг слухи об объявлении его в розыск.