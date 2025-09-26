Экс-депутат Госдумы назвал фейком объявление его в розыск

Экс-депутат Госдумы Напсо опроверг слухи об объявлении его в розыск

Экс-депутат Юрий Напсо опроверг слухи об объявлении его в розыск. Об этом он заявил газете «Ведомости», комментируя сообщения в СМИ.

«Вчера, как и вы, прочитал [об этом] в соцсетях. Ничего подобного никогда не было. Никаких розысков, соответственно, нет. Думаю, это какой-то заказной фейк», — отметил Напсо.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на Следственный комитет России, что в отношении парламентария возбуждено уголовное дело за изнасилование своей 19-летней помощницы в 2023 году, а сам Напсо объявлен в розыск.

Собеседник «Ведомостей», близкий к следствию, подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-депутата.

Напсо последние два года проживает в ОАЭ. За регулярные прогулы — он почти два года отсутствовал на работе в Госдуме — его досрочно лишили депутатского статуса 3 апреля 2025 года.

