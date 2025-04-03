«Два года не был на работе»: депутата Напсо выгнали из Госдумы за прогулы

Представляющий ЛДПР депутат Госдумы Юрий Напсо досрочно лишен полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе законодательного органа. Такое решение принято на заседании нижней палаты парламента единогласно. Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата как такового.

Государственная Дума единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Решение вступило в силу сразу, имя Напсо уже не числится в списке депутатов на официальном сайте Госдумы.

Председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба рассказал, что Напсо отсутствует на работе уже около двух лет . По его словам, речь идет не только о пленарных заседаниях, но и о работе в комитетах, а также встречах с избирателями.

«По нашим данным и по данным комиссий по регламенту и по этике, представленным документам, он длительное время находится за рубежами нашей Родины», – сказал Аршба.

В пресс-релизе на эту тему уточняется, что «на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ» .

Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо «периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе». К настоящему времени он не появлялся в парламенте уже около двух лет, при этом «более 200 дней из них — без уважительной причины» . Его приглашали принять участие в заседании комиссии по вопросам депутатской этики, несколько раз его переносили, однако Напсо так и не приехал.

Согласно данным «Системы анализа результатов голосований на заседаниях Государственной Думы», в последний раз Юрий Напсо голосовал 24 сентября 2024 года, после этого при рассмотрении тех или иных законопроектов около его фамилии стоит отметка «не голосовал». За период с 1 января 2023 года по 2 октября 2024 года он принимал участие в 92 заседаниях Госдумы (61%), при этом не голосовал в 73% случаев.

По существующим правилам, если депутат не принимает личного участия в заседаниях Госдумы в течение 30 и более календарных дней, это может стать основанием для лишения его мандата.

«Государственная Дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности», — отметили в парламенте.

Давние претензии

О претензиях к депутату Юрию Напсо известно как минимум с конца 2023 года, об этом сообщали «Ведомости». Тогда в список прогульщиков попал и другой депутат от ЛДПР — Борис Пайкин. В публикации отмечалось, что «коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях».

Год спустя об этом вновь заговорили в СМИ: в Госдуме обоих нарушителей грозились лишить мандатов по тем же основаниям неучастия в заседаниях.

В октябре 2024 года в комментарии для РБК Напсо сообщил, что он «находится на лечении, занимается здоровьем, периодически находится на больничных листах». По его словам, свои депутатские обязанности он исполняет дистанционно: в режиме онлайн вносит свой вклад в работу комитета по госстроительству, обсуждает законопроекты и в целом «активно участвует в работе Государственной думы, несмотря на то что болеет». По словам парламентария, он не допускал каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой лишение полномочий.

В Госдуму Напсо избрался в 2007 году и был депутатом V, VI и VII созывов. В 2021 году избрался в Думу текущего, VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. Закрепленные за ним регионы — Краснодарский край и Ростовская область.

Статистика голосований депутата от ЛДПР Бориса Пайкина еще более удручающая: его учетная карточка в последний раз была активна 6 апреля 2023 года, при этом до того он принял участие лишь в 16% заседаний и в 93% случаев не голосовал. Тем не менее, полномочий он пока не лишен.

До настоящего времени известны лишь семь случаев лишения мандатов депутата Госдумы из-за нарушений закона о статусе депутата или в связи с уголовным разбирательством. Первым «изгнанником» в 1995 году стал Сергей Мавроди, небезызвестный основатель финансовой пирамиды «МММ».

Избранная в 2021 году Госдума VIII созыва ранее лишила депутатских полномочий трех парламентариев: Валерия Рашкина от КПРФ, Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду».