«Два года не был на работе»: депутата Напсо выгнали из Госдумы за прогулы

Государственная Дума единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Решение вступило в силу сразу, имя Напсо уже не числится в списке депутатов на официальном сайте Госдумы.
Председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба рассказал, что Напсо отсутствует на работе уже около двух лет. По его словам, речь идет не только о пленарных заседаниях, но и о работе в комитетах, а также встречах с избирателями.
«По нашим данным и по данным комиссий по регламенту и по этике, представленным документам, он длительное время находится за рубежами нашей Родины», – сказал Аршба.
В пресс-релизе на эту тему уточняется, что «на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ».
Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо «периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе». К настоящему времени он не появлялся в парламенте уже около двух лет, при этом «более 200 дней из них — без уважительной причины». Его приглашали принять участие в заседании комиссии по вопросам депутатской этики, несколько раз его переносили, однако Напсо так и не приехал.
Согласно данным «Системы анализа результатов голосований на заседаниях Государственной Думы», в последний раз Юрий Напсо голосовал 24 сентября 2024 года, после этого при рассмотрении тех или иных законопроектов около его фамилии стоит отметка «не голосовал». За период с 1 января 2023 года по 2 октября 2024 года он принимал участие в 92 заседаниях Госдумы (61%), при этом не голосовал в 73% случаев.
По существующим правилам, если депутат не принимает личного участия в заседаниях Госдумы в течение 30 и более календарных дней, это может стать основанием для лишения его мандата.
«Государственная Дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности», — отметили в парламенте.
Давние претензии
О претензиях к депутату Юрию Напсо известно как минимум с конца 2023 года, об этом сообщали «Ведомости». Тогда в список прогульщиков попал и другой депутат от ЛДПР — Борис Пайкин. В публикации отмечалось, что «коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях».
Год спустя об этом вновь заговорили в СМИ: в Госдуме обоих нарушителей грозились лишить мандатов по тем же основаниям неучастия в заседаниях.
В октябре 2024 года в комментарии для РБК Напсо сообщил, что он «находится на лечении, занимается здоровьем, периодически находится на больничных листах». По его словам, свои депутатские обязанности он исполняет дистанционно: в режиме онлайн вносит свой вклад в работу комитета по госстроительству, обсуждает законопроекты и в целом «активно участвует в работе Государственной думы, несмотря на то что болеет». По словам парламентария, он не допускал каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой лишение полномочий.
В Госдуму Напсо избрался в 2007 году и был депутатом V, VI и VII созывов. В 2021 году избрался в Думу текущего, VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. Закрепленные за ним регионы — Краснодарский край и Ростовская область.
Статистика голосований депутата от ЛДПР Бориса Пайкина еще более удручающая: его учетная карточка в последний раз была активна 6 апреля 2023 года, при этом до того он принял участие лишь в 16% заседаний и в 93% случаев не голосовал. Тем не менее, полномочий он пока не лишен.
До настоящего времени известны лишь семь случаев лишения мандатов депутата Госдумы из-за нарушений закона о статусе депутата или в связи с уголовным разбирательством. Первым «изгнанником» в 1995 году стал Сергей Мавроди, небезызвестный основатель финансовой пирамиды «МММ».
Избранная в 2021 году Госдума VIII созыва ранее лишила депутатских полномочий трех парламентариев: Валерия Рашкина от КПРФ, Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду».