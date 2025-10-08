Суд изъял десятки объектов недвижимости, связанных с экс-депутатом Напсо

Суд в Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости уволенного за прогулы заседаний бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом сообщил адвокат экс-парламентария Роман Баранников, передает ТАСС.

«Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства. Были изъяты в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким», — уточнил он.

В апреле Юрия Напсо досрочно лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе Госдумы. Такое решение принято на заседании нижней палаты парламента единогласно. Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата.

Ранее суд изъял многомиллиардные активы экс-главы КЧР.