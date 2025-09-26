В России предложили сделать горячее питание бесплатным для всех школьников

Депутаты внесут в ГД проект о бесплатном горячем питании для всех школьников

Депутаты Государственной думы внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 37 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы считают, что принятие законопроекта позволит снизить риск развития у школьников заболеваний, сформировать у них привычек здорового питания, повысить их работоспособность и успеваемость, а также поспособствует физическому и умственному развитию детей.

«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день», — сказал Гусев агентству.

Он добавил, что «это инвестиция в здоровье и работоспособность детей», а также «в будущее» России.

В конце сентября депутаты Госдумы предложили ввести горячие ужины для детей, посещающих группы продленного дня в школе. Соответствующее предложение авторы инициативы направили главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

