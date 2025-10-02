Родителям дали советы, как поддержать здоровье школьника осенью

В осенне-зимний период, когда значительно возрастает риск простудных заболеваний, особенно уязвимыми становятся дети школьного возраста, ежедневно контактирующие с многочисленными сверстниками. Как сообщила РИАМО врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина, поддержание здоровья школьников в холодное время года требует комплексного подхода.

Специалист подчеркнула, что не существует универсальной «чудо-таблетки». Наиболее надежной основой для здорового иммунитета является сбалансированное питание, богатое сезонными овощами и фруктами. Особую ценность представляет квашеная капуста — натуральный источник витамина С.

Отдельное внимание педиатр уделяет витамину D, дефицит которого особенно характерен для периода с ограниченной солнечной активностью.

Помимо питания, по ее словам, значительную роль играет организация режима дня. Родителям важно следить, чтобы учебная нагрузка и дополнительные занятия не приводили к переутомлению.

«Чрезмерное переутомление и недостаток сна негативно отражаются на иммунной системе. А вот прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и любимые занятия укрепляют организм и помогают ему легче справляться с вирусными угрозами», — отметила Малыгина.

Также она посоветовала не пренебрегать вакцинацией от гриппа, которая является надежным способом снизить риск заражения.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого предложил в осенний и зимний период дополнить школьное меню порцией полезного сока.

Парламентарий считает, что регулярное употребление соков, насыщенных витаминами, приведет к укреплению иммунитета, что в конечном счете положительно скажется на качестве образовательного процесса — дети будут меньше болеть и пропускать меньше занятий.

Ранее педиатр объяснил, почему нельзя нарушать календарь прививок.