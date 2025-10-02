На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям дали советы, как поддержать здоровье школьника осенью

Врач Малыгина: правильное питание является основой для здорового иммунитета
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

В осенне-зимний период, когда значительно возрастает риск простудных заболеваний, особенно уязвимыми становятся дети школьного возраста, ежедневно контактирующие с многочисленными сверстниками. Как сообщила РИАМО врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина, поддержание здоровья школьников в холодное время года требует комплексного подхода.

Специалист подчеркнула, что не существует универсальной «чудо-таблетки». Наиболее надежной основой для здорового иммунитета является сбалансированное питание, богатое сезонными овощами и фруктами. Особую ценность представляет квашеная капуста — натуральный источник витамина С.

Отдельное внимание педиатр уделяет витамину D, дефицит которого особенно характерен для периода с ограниченной солнечной активностью.

Помимо питания, по ее словам, значительную роль играет организация режима дня. Родителям важно следить, чтобы учебная нагрузка и дополнительные занятия не приводили к переутомлению.

«Чрезмерное переутомление и недостаток сна негативно отражаются на иммунной системе. А вот прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и любимые занятия укрепляют организм и помогают ему легче справляться с вирусными угрозами», — отметила Малыгина.

Также она посоветовала не пренебрегать вакцинацией от гриппа, которая является надежным способом снизить риск заражения.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого предложил в осенний и зимний период дополнить школьное меню порцией полезного сока.

Парламентарий считает, что регулярное употребление соков, насыщенных витаминами, приведет к укреплению иммунитета, что в конечном счете положительно скажется на качестве образовательного процесса — дети будут меньше болеть и пропускать меньше занятий.

Ранее педиатр объяснил, почему нельзя нарушать календарь прививок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами