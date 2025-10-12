На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказала, что делать с остатками грибов при отравлении

Эксперт Раева: при отравлении грибами стоит показать их остатки врачу
Unsplash

В случае отравления остатки съеденных грибов следует показать врачу, чтобы определить в лабораторных условиях его причину и назначить необходимое лечение. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Только специалист может поставить правильный диагноз — связано ли ухудшение самочувствия с проблемами желудочно-кишечного тракта после тяжелой пищи или с отравлением токсинами грибов», — рассказала собеседница агентства.

Эксперт добавила, что лечение для каждой группы отравлений разное. Именно поэтому заниматься самолечением крайне опасно, предупредила Раева.

Также собеседница агентства отметила, что все грибы, кроме безусловно съедобных, следует предварительно отваривать дважды, поскольку такая обработка позволяет уменьшить содержание некоторых токсичных веществ.

10 октября врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала, что отравление грибами может сильно отличаться от обычного пищевого отравления.

По словам медика, оно грозит серьезными повреждениями внутренних органов. Токсичные вещества могут поразить печень и почки, а главным признаком, который должен немедленно насторожить, являются отложенные симптомы, которые проявляются через 6-24 часа, указала врач.

Ранее россиянам рассказали, какие грибы нужно собирать в октябре.

