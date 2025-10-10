Врач назвала самый опасный симптом при отравлении грибами

Отравление грибами может сильно отличаться от обычного пищевого отравления – оно грозит серьезными повреждениями внутренних органов. Токсичные вещества могут поразить печень и почки, а главным признаком, который должен немедленно насторожить, являются отложенные симптомы, которые проявляются через 6-24 часа, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

При обычном отравлении продуктами питания симптомы появляются уже через один-шесть часов после их употребления, а в случае с некоторыми грибами этот период сильно растягивается, что является своего рода «красным флагом», который должен насторожить. При этом действует такое правило не всегда – например, если человек съел мухомор, то признаки отравления появятся уже через один-три часа.

Обычно первые симптомы типичны – это диарея, тошнота, рвота, однако если речь идет о ядовитых грибах, то будут и отличительные признаки, рассказала Агаева.

«Среди них спутанность сознания, нарушение мышления, заторможенность, судороги, двоение в глазах, нечёткость зрения, резкая мышечная слабость, а также повышение частоты пульса, снижение артериального давления, лихорадка, пожелтение кожи и склер, потемнение и сокращение количества мочи, — пояснила врач. — При тяжёлых отравлениях грибами симптомы могут появиться перед или одновременно с начальными признаками».

Отравиться можно не только свежими, но и консервированными грибами – если при их изготовлении нарушена технология, то это грозит развитием ботулизма, предупредила терапевт. Это опасное инфекционно-токсическое заболевание, при котором у человека начинает двоиться в глазах, ему становится тяжело глотать, меняется голос, нарушается речь. При малейших подозрениях на ботулизм нужно срочно обратиться за медпомощью, чтобы оперативно начать лечение, подчеркнула специалист.

В ожидании врача Агаева посоветовала принять меры самопомощи. Так, нужно пить чистую воду небольшими глотками, расстегнуть тесную одежду, открыть окно – важен свежий воздух. Оставшуюся еду нужно убрать в контейнер и отдать врачам для лабораторного исследования. Эксперт также предостерегла от самостоятельного приема лекарств, отметив, что, например, таблетки от диареи или рвоты будут препятствовать выводу токсических веществ из организма.

«Также не следует самостоятельно вызывать рвоту, особенно если человек заторможен или без сознания», – заключила Агаева.

До этого врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева предупредила, что покупать грибы или ягоды на трассе нельзя, потому что это грозит серьезным отравлением и аллергией. По ее словам, у таких товаров нет сертификата безопасности. То есть данных, где и как они были выращены или собраны. Особо опасными в этом случае являются грибы, которые как губка впитывают все вредные вещества из-за пористой структуры, подчеркнула врач.

