Россиянам рассказали, какие грибы нужно собирать в октябре

В регионах Центральной России пока продолжается грибной сезон, сроки его завершения будут зависеть от погодных изменений. Пока в лесах достаточно тепло и влажно, поэтому любители тихой охоты еще могут собрать некоторые виды осенних грибов, рассказал RT миколог Максим Дьяков.

По словам специалиста, бесполезно будет отправляться в лес, когда ударят первые морозы и перестанут идти дожди – в это время грибы расти перестают. Сейчас в лесах еще можно найти неплохой «улов», отметил он.

«Из того, что можно собирать, — это осенние опята. Во-вторых, сейчас массово идет польский гриб. Также идут фиолетовые рядовки, но они на любителя. Грузди, волнушки», — пояснил миколог.

До этого эксперты Пермского Политеха сообщили, что одним из самых полезных считается белый гриб, или боровик. Он рекордсмен по содержанию селена — важного элемента антиоксидантной защиты. Чтобы этот элемент усвоился лучше, продукт необходимо подвергать влажной тепловой обработке. Лисички, по словам экспертов, богаты каротиноидами, из которых организм синтезирует витамин А, а маслята являются лидерами по содержанию цинка, который играет ключевую роль в работе иммунной системы и обмене веществ.

