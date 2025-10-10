На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При взрыве на заводе военных взрывчатых веществ в Теннесси есть погибшие

Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В результате взрыва на заводе по производству военных взрывчатых веществ в штате Теннесси есть погибшие и пропавшие без вести. Об этом пишет телекомпания CNN.

«С прискорбием подтверждаем наличие жертв», - сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис на пресс-конференции, не уточнив количество погибших.

Инцидент произошел на предприятии Accurate Energetic Systems.

По информации CNN, на место происшествия прибыли многочисленные службы экстренного реагирования, однако они вынуждены находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов. Местные жители сообщают о мощном взрыве, который ощущался в окрестностях. Власти призывают население избегать посещения данного района.

Компания Accurate Energetic Systems занимается производством широкого спектра взрывчатых веществ, предназначенных для нужд Министерства обороны США и различных промышленных предприятий.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.

