CNN: при взрыве на заводе военных взрывчатых веществ в Теннесси есть погибшие

В результате взрыва на заводе по производству военных взрывчатых веществ в штате Теннесси есть погибшие и пропавшие без вести. Об этом пишет телекомпания CNN.

«С прискорбием подтверждаем наличие жертв», - сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис на пресс-конференции, не уточнив количество погибших.

Инцидент произошел на предприятии Accurate Energetic Systems.

По информации CNN, на место происшествия прибыли многочисленные службы экстренного реагирования, однако они вынуждены находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов. Местные жители сообщают о мощном взрыве, который ощущался в окрестностях. Власти призывают население избегать посещения данного района.

Компания Accurate Energetic Systems занимается производством широкого спектра взрывчатых веществ, предназначенных для нужд Министерства обороны США и различных промышленных предприятий.

