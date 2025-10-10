На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взорвавшийся в США завод производил продукцию для нужд ВСУ

SHOT: взорвавшийся в Теннесси оборонный завод выпускал продукцию для ВСУ
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Завод Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, где сегодня произошел мощный взрыв, производил взрывчатые вещества и энергетическое оборудование, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, предприятие также поставляло продукцию для военной, аэрокосмической и горнодобывающей отраслей. В результате происшествия несколько человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 13 рабочих числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы осложняются повторными детонациями. Здание завода почти полностью разрушено.

По информации CNN, службы экстренного реагирования вынуждены находиться на безопасном расстоянии из-за риска повторных взрывов. Местные жители сообщали о мощном взрыве, который ощущался в окрестностях. Власти призвали население избегать посещения района ЧП.

В сентября в США прогремел взрыв на химическом заводе в штате Индиана. Жителей окрестностей попросили не приближаться к предприятию, оставаться в помещениях и закрыть окна. Дорогу у завода закрыли для автомобилей. На место происшествия прибыли специалисты по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчетов.

Ранее в Москве после взрыва произошел пожар в чайхане.

