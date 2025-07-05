В Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако

В Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв. Об этом сообщает NL Times.

Согласно публикации, инцидент произошел накануне вечером, когда используемые для очистки оборудования азотная и соляная кислоты вступили в реакцию внутри транспортного средства. После взрыва появилось оранжевое токсичное облако. Из-за содержания опасных веществ оно могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали завод и перекрыли дороги.

Как заявили в мэрии, несмотря на содержание в облаке токсичных веществ, никто не пострадал. Химикаты быстро рассеялись в воздухе. Власти не увидели признаков того, что смешение кислот было намеренным, но пообещали расследовать случившееся. Людей, живущих поблизости от завода, предупредили о взрыве и посоветовали им закрыть окна и двери и отключить системы вентиляции.

Вечером 1 июля в округе Йоло в Северной Калифорнии произошел взрыв на складе с фейерверками. После детонации начался пожар. Семь человек пропали без вести. На объекте действовал приказ об эвакуации. Власти мониторили обстановку при помощи беспилотников.

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