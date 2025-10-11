Стало известно о задержании главы района Краснодарского края

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь задержан по подозрению в присвоении земельных участков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Лесь якобы с помощью махинаций оформил на родственников и своих знакомых 109 государственных участков на общую стоимость 2 млрд рублей. Впоследствии участки были использованы для строительства торговых и офисных центров, а также кафе и ресторанов, следует из материала.

30 сентября силовики проводили проверку в отношении главы Крымского района Кубани. По информации правоохранительных органов, выполнялась задача по проведению проверочных мероприятий.

В этот же день стало известно, что иск к Лесю якобы связан со взысканием незаконно присвоенных земельных участков. По данным Геленджикского городского суда, истцами выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.

