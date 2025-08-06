Следователи провели обыски в одной из районных администраций Дагестана

Сотрудники администрации Карабудахкентского района Республики Дагестан стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 годы должностные лица подготовили распоряжение главы администрации об образовании участка для «организации личного подсобного хозяйства» из земель сельскохозяйственного назначения в селе Манаскент. При этом они осознавали, что не имели права распоряжаться федеральной собственностью.

«Он (земельный участок — «Газета.Ru») был предоставлен в аренду местному жителю сроком на 20 лет, и в последующем передан в собственность. В октябре 2024 года данный участок по договору купли-продажи был реализован третьему лицу и разделен на 47 земельных участков», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в результате государству был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Как рассказали в СК РФ, 6 августа сотрудники ведомства провели обыски в районной администрации и домах фигурантов уголовного дела. Специалисты изъяли вещи и документы, имеющие значение для следствия.

Ранее в Ростовской области задержали главу администрации одного из районов.