Стало известно, с чем связан иск к главе Крымского района Кубани

РИА: иск к главе Крымского района Лесю связан со взысканием присвоенной земли
true
true
true
close
Администрация Крымского района Краснодарского края

Иск к главе Крымского района Кубани Сергею Лесю якобы связан со взысканием незаконно присвоенных земельных участков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«На неподтвержденные доходы приобрел имущество», — сказали агентству в правоохранительных органах.

Там также добавили, что иск подан о взыскании земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы.

Агентство также уточняло, ссылаясь на картотеку Геленджикского городского суда, что истцами выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.

О проверке в отношении чиновника стало известно 30 сентября.

До этого покинувший свой пост вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был задержан в Екатеринбурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго».

Ранее следователи провели обыски в одной из районных администраций Дагестана.

