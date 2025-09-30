На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики проводят проверку в отношении главы Крымского района Кубани

Силовики проводят проверку в отношении главы Крымского района Кубани Сергея Леся
true
true
true
close
Администрация Крымского района Краснодарского края

Силовики проводят проверку в отношении главы Крымского района Кубани Сергея Леся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Выполняется задача по проведению проверочных мероприятий», — уточнил собеседник агентства.

Другие подробности пока не приводятся.

Накануне «КоммерсантЪ» писал о том, что Геленджикский горсуд принял к производству иск межрайонной прокуратуры к главе Крымского района Сергею Лесю его родным и близким.

По информации издания, речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы, а также вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. Других подробностей дела ведомство не сообщает.

До этого покинувший свой пост вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан в Екатеринбурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго».

Ранее следователи провели обыски в одной из районных администраций Дагестана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами