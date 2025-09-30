Силовики проводят проверку в отношении главы Крымского района Кубани Сергея Леся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Выполняется задача по проведению проверочных мероприятий», — уточнил собеседник агентства.

Другие подробности пока не приводятся.

Накануне «КоммерсантЪ» писал о том, что Геленджикский горсуд принял к производству иск межрайонной прокуратуры к главе Крымского района Сергею Лесю его родным и близким.

По информации издания, речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы, а также вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. Других подробностей дела ведомство не сообщает.

До этого покинувший свой пост вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан в Екатеринбурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго».

Ранее следователи провели обыски в одной из районных администраций Дагестана.