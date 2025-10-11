В Крыму на тропе Голицына обвалилась скала

В Крыму из-за сильных дождей на тропе к гроту Голицына произошел обвал скалы. В настоящее время проход закрыт, сообщило министерство природы региона в Telegram-канале.

«В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына» в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно», – уточняет ведомство.

Как отмечается, в настоящее время на месте обвала специалисты проводят оценку предстоящих работ по устранению последствий. Минприроды Крыма не рекомендует посещать этот участок маршрута до полного восстановления безопасности.

11 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал закрытие бархатного сезона на Черноморском побережье. В ближайшее время синоптик ожидает сильные осадки и понижение температуры. Причиной непогоды стал пришедший циклон.

В этот же день Управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило о ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с в Сочи. В ведомстве также отметили, что в высокогорьях прогнозируется «очень сильный снег», а вода в реках может превысить неблагоприятные отметки.

Ранее в Сочи рассказали о последствиях ночного ливня.