В Сочи рассказали о последствиях ночного ливня

МЧС: в Сочи из-за ливня затопило две дороги, две семьи разместили в ПВР

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий произошло подтопление двух дорог, а также семи придомовых территорий на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщили в государственном управлении МЧС по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«В двух домах вода поднялась на 10-15 см., ее полностью откачали. В пункте временного размещения находятся 2 семьи (6 человек, в том числе 1 ребенок)», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что на данный момент работы по откачке воды продолжаются. Для устранения последствий ливня задействовали три мотопомпы, 31 специалист и 11 единиц техники. При этом уровни рек находятся в пределах нормы.

В ведомстве отметили, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Представители МЧС попросили местных жителей и гостей города звонить по номерам экстренных служб в случае возникновения опасных ситуаций.

Накануне на территории Кубани было объявлено штормовое предупреждение. Специалисты призвали воздержаться от активного отдыха и прогулок по лесу.

Ранее стало известно, что Москву и Подмосковье дождями накроет циклон «Барбара».