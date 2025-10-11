В МИД России напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

МИД: с 12 октября при въезде в Шенгенскую зону потребуются биометрические данные

Россияне, которые хотят въехать в страны Шенгенской зоны, будут обязаны сдавать на границе биометрические данные. Об этом сообщил МИД России в Telegram-канале.

«С 12 октября 2025 года все государства — участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе. <...> Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что новые правила будут распространяться на граждан третьих стран, которые хотят въехать в Шенгенскую зону с краткосрочными целями. Россиянам рекомендовали планировать поездки с учетом нововведений.

7 октября в Ассоциации туроператоров России сообщили, что при подаче заявки на визу Кипра в России теперь необходимо сдать биометрию — отпечатки пальцев и цифровое фото. Изменения вступили в силу 6 октября. Нововведения теперь делают обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов.

