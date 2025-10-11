На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

МИД: с 12 октября при въезде в Шенгенскую зону потребуются биометрические данные
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне, которые хотят въехать в страны Шенгенской зоны, будут обязаны сдавать на границе биометрические данные. Об этом сообщил МИД России в Telegram-канале.

«С 12 октября 2025 года все государства — участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе. <...> Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что новые правила будут распространяться на граждан третьих стран, которые хотят въехать в Шенгенскую зону с краткосрочными целями. Россиянам рекомендовали планировать поездки с учетом нововведений.

7 октября в Ассоциации туроператоров России сообщили, что при подаче заявки на визу Кипра в России теперь необходимо сдать биометрию — отпечатки пальцев и цифровое фото. Изменения вступили в силу 6 октября. Нововведения теперь делают обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами