Кипр требует от российских туристов биометрию при въезде

АТОР: для получения визы на Кипр теперь нужна биометрия
Depositphotos

При подаче заявки на визу Кипра в России теперь необходимо сдать биометрию — отпечатки пальцев и цифровое фото. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Изменения вступили в силу 6 октября. Нововведения теперь делают обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. Таким образом, дистанционная подача пакета документов через туроператоров и турагентов больше невозможна.

В сообщении отмечается, что от сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет.

Обновление требований связано с «запуском в октябре системы EES в Евросоюзе и процессом вступления Кипра в Шенгенскую зону», поясняют в АТОР. Новые требования вступили в силу во всех консульствах Кипра на территории России — в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

30 сентября консульства Кипра в России приостановили прием заявлений на получение виз по техническим причинам.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

