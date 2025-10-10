На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России узнали среднюю скорость движения общественного транспорта в крупных городах

«Мобилити»: Москва стала лидером по скорости движения общественного транспорта
true
true
true
close
Depositphotos

Общественный транспорт в крупных городах России движется со скоростью 20–26 километров в час, лидером по этому показателю стала Москва со средней скоростью 33 километра в час. Это следует из результатов исследования геосервиса 2ГИС и журнала «Мобилити», которые есть в распоряжении «Москвы 24».

Показатели рассчитывались с учетом дорожно-транспортной ситуации и остановок для тех вариантов передвижения, которые доступны в конкретном городе: автобусов, трамваев, маршруток и троллейбусов. Технический директор проекта «Мобилитика» Илья Абросимов отметил, что высокие показатели в столице были достигнуты в том числе за счет выделенных полос и обособленных трамвайных путей.

«Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же «вафельницы» — специальные разметки c желтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек. А чтобы оптимизировать работу общественного транспорта, недостаточно просто нарисовать выделенки, как в Москве. Нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок», — сказал Абросимов.

Аналитики отметили, что в Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Перми и Самаре транспорт в среднем передвигается со скоростью от 25 до 26 километров в час, в Новосибирске, Воронеже, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге — 20–24 километра в час.

В сентябре в Telegram-канале «Дептранс Москвы» сообщили, что автономные трамваи «Львенок-Москва» проехали более 33 тыс. км по маршруту 90 в столице. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на маршруте 90 работают 20 современных вагонов, способных ехать без контактной сети.

Ранее в России подготовили рекомендации по внедрению ИИ в транспортную отрасль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами