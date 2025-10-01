На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подготовили рекомендации по внедрению ИИ в транспортную отрасль

В Москве представлен первый свод методик по ИИ в сфере транспорта
Global Look Press

В Московском кластере «Ломоносов» представили первый отраслевой документ по применению ИИ в транспортной сфере — «Белую книгу. Искусственный интеллект в сфере транспорта и логистики». Презентация прошла в рамках сессии «Нейросети на все случаи жизни» на III Международном форуме «Цифровая транспортация».

Среди ключевых направлений, отраженных в «Белой книге», — беспилотные технологии, компьютерное зрение и биометрия, цифровые двойники, робототехника, IoT и интеллектуальные системы поддержки принятия решений.

Отмечается, что документ подготовлен рабочей группой отраслевого клуба «Технологии искусственного интеллекта для транспорта и логистики» при участии экспертов ведущих компаний. Издателями выступили ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

Уточняется, что «Белая книга» стала первым практическим сборником методик для транспортной отрасли, который можно использовать при разработке регуляторных решений, бизнес-стратегий и кадровой политики. По словам главы ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, документ должен помочь компаниям избежать типичных ошибок при внедрении ИИ и повысить эффективность проектов.

В свою очередь, глава «Альянса в сфере искусственного интеллекта» Валерия Воробьева подчеркнула, что в книге представлен пошаговый алгоритм внедрения ИИ — от постановки задач и определения данных до пилотных проектов и масштабирования решений.

Замглавы «РЖД» Евгений Чаркин сообщил, что команда компании разработала раздел «Процессы и продукты», где даны классификации и практические рекомендации по применению технологий. «Белая книга», отметил он, адресована как крупным, так и малым компаниям, которые только начинают работу с ИИ.

Сообщается, что в подготовке документа участвовали также эксперты ПАО «Аэрофлот», Navio, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и других организаций. По словам представителей компаний, публикация позволит сформировать единые подходы к внедрению ИИ, усилить доверие к технологиям и продемонстрировать успешные практики их применения.

