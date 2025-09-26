На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автономные трамваи «Львенок-Москва» проехали более 33 тысяч км

Ликсутов: система накопления энергии автономных трамваев отлично показывает себя
Пресс-служба Московского метрополитена

Автономные трамваи «Львенок-Москва» проехали более 33 тыс. км по маршруту 90 в столице, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на маршруте 90 работают 20 современных вагонов, способных ехать без контактной сети.

«По маршруту 90 ходят первые в России автономные трамваи «Львенок-Москва». Их система накопления энергии отлично показывает себя в работе», — сказал он.

Трамваи накапливают энергию, когда соприкасаются с проводами. Перед участком без контактной сети на остановках у трамвая опускается пантограф на крыше. Благодаря этому по проспекту Академика Сахарова трамваи едут на автономном ходу.

«Маршрут 90 является крайней востребованным среди пассажиров. Каждый день на нем совершают до 17 тыс. поездок. Трамваи ежедневно выполняют около 300 рейсов», — отметили в столичном Департаменте транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что более 150 тыс. пассажиров воспользовались новым трамвайным маршрутом 90 в Москве.

