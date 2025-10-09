На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники рассылают сообщения о выплатах держателям карт «Мир»

МВД призвало игнорировать новую схему мошенников с выплатами на карты «Мир»
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали массово рассылать сообщения о якобы положенных выплатах держателям карт «Мир» определенного возраста. Об этой схеме обмана предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве призвали граждан игнорировать подобные сообщения и направлять жалобы с пометкой «фишинг».

«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат. Игнорируем. Направляем жалобы с пометкой — фишинг», — подчеркнули в управлении.

Согласно примеру мошеннического сообщения, которое привело МВД, аферисты предлагают каждому, кто родился с 1952 по 2003 год, получить выплату свыше 40 тыс. рублей до 10 октября. Они утверждают, что оформить пособие можно онлайн на «Госуслугах» или через МФЦ, а полная инструкция якобы доступна по официальной ссылке.

8 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники придумали новую схему, которая связана с якобы доставкой документов от государственных структур.

Ранее россиянам рассказали о риске нарваться на мошенников из-за лотереи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами