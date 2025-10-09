Мошенники рассылают сообщения о выплатах держателям карт «Мир»

Мошенники начали массово рассылать сообщения о якобы положенных выплатах держателям карт «Мир» определенного возраста. Об этой схеме обмана предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве призвали граждан игнорировать подобные сообщения и направлять жалобы с пометкой «фишинг».

«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат. Игнорируем. Направляем жалобы с пометкой — фишинг», — подчеркнули в управлении.

Согласно примеру мошеннического сообщения, которое привело МВД, аферисты предлагают каждому, кто родился с 1952 по 2003 год, получить выплату свыше 40 тыс. рублей до 10 октября. Они утверждают, что оформить пособие можно онлайн на «Госуслугах» или через МФЦ, а полная инструкция якобы доступна по официальной ссылке.

8 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники придумали новую схему, которая связана с якобы доставкой документов от государственных структур.

Ранее россиянам рассказали о риске нарваться на мошенников из-за лотереи.