Россиян предупредили о новом способе мошенничества с доставкой документов

Депутат Немкин: мошенники в России начали представляться доставкой документов
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники придумали новую схему, которая связана с якобы доставкой документов от государственных структур. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Злоумышленники звонят и представляются курьерской службой, а далее сообщают, что в адрес человека поступили документы из налоговой, суда или другого ведомства», — рассказал собеседник агентства.

Парламентарий пояснил, что мошенники при этом ведут уверенный разговор в деловом тоне, создавая ощущение официальности и срочности. В случае, если человек начинает задавать уточняющие вопросы, то мошенники называют известные названия компаний или могут упомянуть адрес «центральной налоговой», а также другого учреждения, чтобы внушить доверие.

Немкин указал, что при просьбе предоставить трек-номер или фамилию отправителя, начинаются различного рода оправдания или уход от ответа.

Депутат напомнил, что налоговые и государственные структуры не занимаются передачей документов ни через частные курьерские службы, ни тем более не связываются через мессенджеры.

До этого в МВД РФ сообщили, что телефонные мошенники под видом сотрудников поликлиник убеждают российских пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. После жертвам набирают «силовики», которые обвиняют их в финансировании запрещенных организаций.

Ранее стали известны первые результаты блокировки звонков в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

