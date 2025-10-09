На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о риске нарваться на мошенников из-за лотереи

Аналитик Воронин: мошенники обманывают россиян через лотереи
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам нужно быть бдительными с письмами, в которых им сообщают о выигрыше в лотерею – чаще всего их рассылают мошенники. Обычно в них аферисты сообщают о крупных суммах, которые якобы положены гражданину, и просят заплатить комиссию, налоги или оплатить сервисные услуги, завлекая доверчивых граждан в свои схемы, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Для данной схемы используется рассылка по адресам электронных почт и через мессенджеры, она направлена на широкий круг пользователей. В зоне риска оказывается и молодёжь, и пожилые люди», — пояснил Воронин.

Он призвал всегда помнить, что настоящие владельцы лотерей и розыгрышей публикуют всю необходимую информацию на своих официальных сайтах. Поэтому любое сообщение о выигрыше в лотерею на почту или в мессенджер – это, вероятнее всего, письмо от мошенников, подчеркнул эксперт.

«Насторожить также должны и требования о необходимости оплаты «сборов» для получения выигрыша», — заключил специалист.

До этого стало известно, что мошенники начали вовлекать россиян в финансовую пирамиду, предлагая купить схему гарантированного выигрыша в лотерее. Они рассылают электронные письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится секретная методика выигрыша. Однако доступ к каналу платный, и после оплаты жертва обнаруживает, что схемы выигрыша не существует. Вместо этого пользователю предлагают зарабатывать, перепродавая доступ к этому же каналу другим людям, что является классической схемой финансовой пирамиды.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с доставкой документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами