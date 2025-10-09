Россиянам рассказали о риске нарваться на мошенников из-за лотереи

Россиянам нужно быть бдительными с письмами, в которых им сообщают о выигрыше в лотерею – чаще всего их рассылают мошенники. Обычно в них аферисты сообщают о крупных суммах, которые якобы положены гражданину, и просят заплатить комиссию, налоги или оплатить сервисные услуги, завлекая доверчивых граждан в свои схемы, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Для данной схемы используется рассылка по адресам электронных почт и через мессенджеры, она направлена на широкий круг пользователей. В зоне риска оказывается и молодёжь, и пожилые люди», — пояснил Воронин.

Он призвал всегда помнить, что настоящие владельцы лотерей и розыгрышей публикуют всю необходимую информацию на своих официальных сайтах. Поэтому любое сообщение о выигрыше в лотерею на почту или в мессенджер – это, вероятнее всего, письмо от мошенников, подчеркнул эксперт.

«Насторожить также должны и требования о необходимости оплаты «сборов» для получения выигрыша», — заключил специалист.

До этого стало известно, что мошенники начали вовлекать россиян в финансовую пирамиду, предлагая купить схему гарантированного выигрыша в лотерее. Они рассылают электронные письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится секретная методика выигрыша. Однако доступ к каналу платный, и после оплаты жертва обнаруживает, что схемы выигрыша не существует. Вместо этого пользователю предлагают зарабатывать, перепродавая доступ к этому же каналу другим людям, что является классической схемой финансовой пирамиды.

