В Москве загорелась квартира

В Москве специалисты тушат возгорание в многоквартирном доме. Об этом сообщает столичное МЧС в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар произошел на улице Коненкова на одиннадцатом этаже. На месте работают 28 специалистов, используется восемь единиц техники.

«С помощью спасательных устройств из горящей квартиры и с вышележащих этажей огнеборцы спасли трех человек», — сообщили в ведомстве.

Позже в МЧС уточнили, что пожар ликвидирован.

До этого крупный пожар произошел в Волго-Ахтубинской пойме. В хуторе Клетском загорелся сухостой на площади 1 тыс. кв. м.

Утром 8 октября жители сразу нескольких районов Волгограда пожаловались на едкий запах горящего пластика. По их словам, воздух стал физически осязаемым, а над городом повисла ядовитая дымка, вызывающая удушающий кашель.

Предположительно, запах гари распространяется с Астраханской области, где несколько дней тушили сильные пожары.

Ранее был арестован подозреваемый в причастности к пожарам на виллах актеров Голливуда.