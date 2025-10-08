На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупный пожар вспыхнул под Волгоградом

В Волго-Ахтубинской пойме произошел крупный пожар
Telegram-канал V1.RU | Новости Волгограда

В районе Волго-Ахтубинской поймы, расположенной рядом с Волгоградом, произошел крупный пожар. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на Главное управление МЧС России по Волгоградской области.

По информации ведомства, в хуторе Клетский горит сухая растительность на площади 1 тыс. кв. м. Там заявили, что специалисты МЧС уже ликвидируют пожар, угрозы жилым домам нет.

Утром 8 октября жители сразу нескольких районов Волгограда пожаловались на едкий запах горящего пластика. По их словам, воздух стал физически осязаемым, а над городом повисла ядовитая дымка, вызывающая удушающий кашель.

Предположительно, запах гари распространяется с Астраханской области, где несколько дней тушили сильные пожары.

7 октября крупный пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке. Огонь распространился на площади в 2,5 тыс. кв. м. При этом открытого горения не было.

Ранее в Забайкалье мужчина поджег поле, услышав вой волков.

